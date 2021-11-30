لماذا استقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي عن منصبه؟

تنحى الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لتويتر، جاك دورسي عن منصبه، لكن من المتوقع أن يبقى في منصب الرئيس التنفيذي لشركته الأخرى المعروفة باسم "سكوير"، والتي تعتبر لاعبًا رئيسيًا في مجال الدفع الرقمي.

وتم اتهام دورسي، مثل باقي التنفيذيين في شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بعدم القيام بما يكفي للتحكم في انتشار المعلومات المضللة على منصته.

وارتفع سعر أسهم تويتر بنسبة 10٪ بعد هذه الأخبار، والكثير من الأشخاص كانوا يعرفون أن دورسي سيقوم بهذه الخطوة، فلماذا الآن ولماذا هذا التفاعل من المستثمرين؟ مراسل CNN بول لا مونيكا يشرح الأسباب.