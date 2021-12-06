أقال رئيس تنفيذي أكثر من 900 شخص قبل عطلة عيد الميلاد في مكالمة زووم جماعية.

وصدم الموظفون أثناء استماعهم إلى رئيسهم في المكالمة وهو يقول: "إذا كنت في هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي سيتم تسريحها. تم إنهاء عملك هنا على الفور".

كان هذا من رئيس شركة الرهن العقاري better.com، إذ ألقى الرئيس التنفيذي باللوم على التغيير في سوق الإسكان، ولكن نُقل عن حصول الشركة للتو على 750 مليون دولار نقدًا.

الرئيس التنفيذي ملياردير ووصفته "Vice" بأنه يمتلك أسلوب إدارة مثير للجدل، ما يعني أنه لم يكن الرئيس التنفيذي الألطف والأفضل في سابقًا.