كيف سيعزز نظام العمل الجديد من جاذبية سوق العمل في الإمارات؟

تحدث عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، لـ CNN، عن بعض الأسئلة حول نظام العمل الجديد الذي سيطبق في دولة الإمارات وحول ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد، وأثر ذلك على الإنتاجية في سوق العمل في الإمارات.

وقال العور إن نظام العمل الجديد سيعزز الإنتاجية، حيث تم زيادة عدد ساعات العمل في القطاع الحكومي خلال أيام الأسبوع بمعدل ساعة يوميًا، مما سينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية في القطاع الحكومي وسيقربه من تلك الموجودة في القطاع الخاص.

كما أشار العور إلى أن هدف منظومة العمل في الإمارات تعزيز مبدأ المرونة والتنافسية، مؤكدًا أن خيار العمل عن بعد وساعات العمل المرنة ستكون بالاتفاق بين المؤسسة التي يعمل فيها الأفراد والموظفين بما لا يضر بمصلحة العمل وقدرته الإنتاجية.