انتقد إيلون موسك خطة "إعادة البناء بشكل أفضل" من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي توفر إعفاءات ضريبية وإعانات للسيارات الكهربائية.

وقال موسك "لسنا بحاجة إلى هذا الائتمان الضريبي بقيمة 7500 دولار. أود أن أقول، بصراحة، سأوقف هذا القانون بأكمله. لا تمرروه".

كما انتقد موسك دعم شبكات الشحن، مشيرًا إلى أن ذلك "غير ضروري"، مستطردًا "أعني، هل نحتاج إلى دعم لمحطات الوقود؟ نحن لا نفعل ذلك. لذلك، ليست هناك حاجة لدعم شبكة الشحن. سأحذفه. إحذفوه".

ووصف موسك الإنفاق الحكومي في أمريكا بـ "جنوني"، حيث قال "عجز الميزانية الفيدرالية جنوني، 3 تريليونات دولار، الإنفاق الفيدرالية يساوي 7 تريليونات دولار، والإيرادات الفيدرالية 4 تريليونات دولار". وأضاف "هذا فرق 3 تريليون دولار. وإذا كانت هذه شركة، فستكون هذه خسارة بـ3 تريليونات دولار. لذلك لا أعرف ما إذا كان ينبغي أن نضيف إلى تلك الخسارة".

وانتهى موسك بالقول "لا يمكنك أن تنفق 3 تريليونات دولار أكثر مما تمتلكه كل عام دون أن تتوقع حدوث شيء سيء".