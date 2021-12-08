شاهد أكثر مقاطع الفيديو رواجًا على تيكتوك لعام 2021

نشرت تيكتوك أفضل مقاطع الفيديو على المنصة لعام 2021، نستعرضها لكم في هذا التقرير:

أكثر المقاطع رواجًا كان من دافيد ألين الذي رقص مع طائرة الدرون الخاصة به، حيث حظي المقطع بقرابة 314 مليون مشاهدة.

ثاني أفضل المقاطع كان للسنجاب سكويكي الذي لا يستطيع التوقف عن حشو فمه بالبندق، بينما حصدت كاثرين بينسون المركز الثالث في أمريكا باستعراض مهاراتها في إعادة تعبئة الأوعية.

كما أثار الأطفال والحيوانات الظريفة البهجة في المجتمع، إذ أمتع ثعلب مرح الناس بضحكاته الساحرة.

كما وثقت الأم، سارا هولند، أول ضحكة لطفلتها بفيديو نشرته على المنصة، بينما قدم جوناثان غرازيانو تقريرًا برفقة كلبه ذو الـ13 عامًا.

أما الأغاني الرائجة على تيكتوك فقد أتت من عدة فنانين، بما فيها "درايفنغ لايسنس" لأوليفيا رودريغو، بينما كانت أغنية "أديرال (كورفيت كورفيت)" لبوب هونا الأكثر شهرة في أمريكا هذا العام. تتبعها "باتمان" لـLPB Poody و "باندلز" لكايلا نيكول.