أطلقت إنستغرام خاصية جديدة تسمى "Take a Break"، أو "خذ استراحة"، والتي تشجع الناس على أخذ قسط من الراحة، والتوقف عن التصفح المفرط والمهووس على المنصة.

الميزة خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك مشكلة كبيرة في ذلك. فكيف تعمل؟

خاصية Take a Break تشجع الناس على أخذ قسط من الراحة، وقضاء بضع دقائق بعيدًا عن هواتفهم إذا لاحظوا أنهم يقومون بالتصفح أكثر من اللازم.

يمكنك تمكين الخيار من خلال الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف وتشغيل الخاصية لأي مدة، من 10 أو 20 أو 30 دقيقة.

سيحصل الشخص بعد ذلك على تنبيه بملء الشاشة ليأخذ قسطًا من الراحة والابتعاد عن الهاتف لبضع دقائق قبل العودة إلى التطبيق.

وتزعم إنستغرام أن هذا سيؤدي إلى تقليل الوقت المفرط أو المهووس في تصفح التطبيق، ولكن هناك مشكلة رئيسية، فإذا قمت بالدخول إلى تطبيق آخر لأي فترة من الوقت، فستفقد كل الوقت الذي تراكم على إنستغرام، وسيتعين عليك البدء من جديد.

فهل ستنجح هذه الخاصيّة؟ سيكون الأمر منوطًا بكل مستخدم، وقدرته على أخذ استراحة وجعلها مؤثرة في حياته.