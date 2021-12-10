أمريكا تشهد أكبر تضخم منذ عام 1982.. ما القطاعات الأكثر تأثرًا؟

ارتفعت أسعار السلع في أمريكا خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.8٪ مقارنة بالعام الماضي، الأعلى منذ 1982، وأسعار الوقود والمساكن والغذاء والسيارات المستعملة كانت من بين الأكثر ارتفاعًا هذا الشهر.

مكافحة التضخم مهمّة الاحتياطي الفيدرالي، وهذا الأسبوع قد تصبح هذه المهمة أصعب.

إذ بدأ البنك المركزي في تخفيض مساعدات كوفيد - 19 الطارئة، مقللًا شراء السندات بـ15 مليار دولار شهريًا، ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يسرّع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذه الخطوة.

وقد يشير باول أيضًا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام القادم.

وعادت أسعار الأسهم بقوة مع تلاشي المخاوف من متغير أوميكرون، لكن المستثمرين سيستمعون عن كثب إلى لهجة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.