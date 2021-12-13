من الطهي النظيف في باكستان إلى الإضاءة التي يمكن للجميع الوصول إليها في الفلبين، يدعم برنامج "Expo Live" في إكسبو 2020 دبي رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في إحداث تغيير في حياة الآخرين. تأسست مبادرة دبي إكسبو 2020 والتي تُعرف بـ "Expo Live" منذ 5 سنوات، بتمويل قدره 100 مليون دولار، وبمنح تصل إلى 500 ألف دولار. يهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال الذين يطمحون إلى إحداث فرق في حياة الآخرين، ويوفر التمويل لمجموعة واسعة من المبادرات، من الطهي النظيف في باكستان إلى الإضاءة التي يمكن للجميع الوصول إليها في الفلبين