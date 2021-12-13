تستكشف فنلندا، التي غالبًا ما تهيمن عليها درجات حرارة دون الصفر، طرقًا لزراعة جميع النباتات ومنها الاستوائية من خلال الزراعة الرأسية الداخلية. وأنشأ علي أميرلاتيفي، الرئيس التنفيذي لشركة "Evergreen Farm OY"، مزرعة رأسية داخلية مستقلة تمامًا ولا تحتاج إلى أي تدخل بشري. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرقمنة، تمكن علي من إنشاء مزرعة رأسية حيث يتم التحكم في درجة الحرارة والأضواء والرطوبة تمامًا. يقول إنه بمجرد زرع وعاء، لا يوجد شيء آخر يجب على الإنسان فعله: تسمح الأسطوانات الدوارة لما يصل إلى 2160 نبتة بالنمو عموديًا في مساحة 9 أمتار مربعة، مع سيطرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الباقي