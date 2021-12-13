تحدث رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، في مقابلة لـCNN، عن الأوضاع التي واجهتها شركة خطوط الطيران الإماراتية خلال جائحة كورونا، وتطرق في المقابلة إلى تسريحهم عددًا من الموظفين، كما تناول الانتعاش الذي تشهده الشركة والأرباح التي حققتها في الآونة الأخيرة.

وقال كلارك إن تسريح الموظفين كان أمرًا صعبًا، موضحًا "ربما كان هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهته في مسيرتي المهنية. أنا لست معتادًا على تسريح الناس".

ومع الانتعاش الذي تشهده طيران الإمارات، أكّد كلارك أنهم يتطلعون إلى إعادة الموظفين مجددًا، مشيرًا إلى أنهم يعيدون "أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأسرع ما يمكن".

وفيما يتعلق بأداء الشركة والانتعاش الذي شهدته مؤخرًا، أشار رئيس طيران الإمارات إلى أن الأرباح الأسبوعية تتضاعف، مضيفًا "الدخل يتزايد بشكل متصاعد، وكان الشحن شريان الحياة بالنسبة لنا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهو لا يزال قويًا جدًا".

وانتهى كلارك بالقول "نحن في وضع أفضل بكثير مما كنا نعتقد أننا سنكون عليه ربما قبل عام. لكننا لم نعتقد أبدًا أننا لن نكون بهذا الشكل في وقت ما خلال الأشهر الستة أو التسعة المقبلة. لذلك كل شيء يسير حسب الخطة".