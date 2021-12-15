تحذير جديد حول أمان الأجهزة التي نستخدمها كل يوم، إذ حذر المسؤولون السيبرانيون في إدارة بايدن من أن مئات الملايين من الأجهزة معرضة لخطر حدوث عيب في البرامج تم الكشف عنه حديثًا، وأن القراصنة قد يستغلون ذلك.

وليس من الواضح بعد المدى الكامل لهذه الثغرة، وكم عدد الأجهزة التي ستتأثر، إذ أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلاً للتعرف عليه.

ويطالب الخبراء والمسؤولون المنظمات بالبحث داخل أنظمتهم لمحاولة اكتشاف قابلية التأثر، وإذا اكتشفوها، فإن عليهم تصحيحها أو التخفيف من حدتها بطريقة ما.

من جانبها، قالت جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيراني، SCISA، إن "هذه الثغرة هي واحدة من أخطر ما رأيت في حياتي المهنية بأكملها إن لم تكن الأكثر خطورة. نتوقع أن يتم استغلالها من قبل جهات متخصصة، ولدينا وقت محدود لاتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل احتمالية وقوع الحوادث الضارة".

ويشتبه في أن قراصنة صينيون استغلوا هذه الثغرة، وهي في برنامج يعرف باسم Log4j، ويتم استخدامه على نطاق واسع من قبل شركات معروفة مثل IBM و مايكروسوفت و خدمات أمازون ويب.

الثغرة تسمح لـ"الهاكرز" بشكل أساسي بالوصول إلى الأنظمة، وفي النهاية، بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك وتطبيقاتك للتحكم فيها، لسرقة المعلومات وتثبيت البرامج الضارة.