تنافست سيارات سباق بسرعات عالية دون سائق في منافسة للسيارات الآلية، وفازت سيارة السباق ذاتية القيادة من PoliMOVE بالمنافسة محققة "سرعة قياسية على حلبة بيضاوية وصلت إلى 278 كيلومترًا في الساعة"، بحسب تحدي إندي للمركبات ذاتية القيادة.

السيارة تم صنعها من قبل فريق من بوليتيكنيكو دي ميلانو في إيطاليا وجامعة ألاباما.

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن بإمكان أسرع سيارة ذاتية القيادة الوصول إلى سرعة 281 كيلومتر في الساعة في الوقت الحالي، رقم قياسي حققته الشركة البريطانية الناشئة، روبوريس.

تهدف هذه المسابقات إلى استعراض تكنولوجيا الأتمتة بسرعات عالية واستكشاف احتمالات استخدامها في مجالات أخرى.