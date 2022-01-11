ارتفعت مبيعات رولز رويس خلال عام 2021 بنسبة 50٪ تقريبًا بسبب الجائحة، حيث وفرت الشركة أكثر من 5500 سيارة فاخرة، الأكثر في تاريخها.

وتحدث الرئيس التنفيذي، تور تورستن مولر-أوتوس، إلى مذيع شبكة CNN، ريتشارد كويست، عن أحدث طرازات الشركة المصنّعة للسيارات، الشبح الجديدة.

وأوضح مولر-أوتوس أن الشبح بلاك بادج هي "سيارة رولز رويس في صميمها، ولكن بالطبع تم تحسينها بشكل كبير".

كما أضاف أن بلاك بادج "تعكس الجانب الآخر لرولز رويس، الجانب المظلم للعلامة التجارية، الأكثر قوة، ويمكنك حتى استخدام عبارة "الأكثر ديناميكية" لسيارة الشبح".