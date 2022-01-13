تحدث الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مقابلة لـCNN، سلطت الضوء على أعمال شركة الطيران، وما إن كانت هناك خطط للدمج مع طيران الاتحاد.

وأوضح الشيخ أحمد إنه لن يحدث دمج مع طيران الاتحاد، حيث قال "لنتحدث عن المملكة المتحدة، عن أستراليا، لنتحدث عن الصين. هل تعتقد أنهم يفكرون في دمج جميع شركات الطيران إلى واحدة؟ عن ماذا ستتحدث بعدها؟ نحن نتحدث عن منافسة. المنافسة صحية، إنها جيدة".

كما أكّد الشيخ أحمد على أن من يراهن ضد دبي "سيخسر دائمًا"، مشيرًا إلى أن الإمارة تستقطب الناس دائمًا من جميع أنحاء العالم.

وعن سبب جاذبية دبي، أوضح الشيخ أحمد قائلًا "أتعرف لماذا؟ لأننا أبقينا البلد مفتوحًا، بالقواعد واللوائح، وأيضًا يجب أن أقول إن المساعدة تأتي أيضًا من الأشخاص الذين يعيشون هنا، والذين يتبعون القواعد حقًا".