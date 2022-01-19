وضّح رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، في مقابلة مع مذيع CNN، ريتشارد كويست، سبب تعليق الناقل الإماراتي رحلاتهم إلى الولايات المتحدة، حيث أعرب عن استغرابه من الطريقة التي قامت فيها الولايات المتحدة ببدء تشغيل شبكات الجيل الخامس في البلاد، مؤكدًا أن هذا الأمر أحدث أكثر الأمور غير المسؤولة التي يراها في مسيرته المهنية.

وقال كلارك "لم نكن على علم بهذا الأمر حتى صباح أمس، لدرجة أنه كان سيضر بسلامة تشغيل طائرتنا وكل مشغلي طائرات 777 الآخرين من وإلى الولايات المتحدة، وداخل الولايات المتحدة".

ووضح رئيس طيران الإمارات سبب تعليق رحلاتهم إلى الولايات المتحدة بالقول "لم نكن ندرك أن قوة الهوائيات في الولايات المتحدة قد تضاعفت مقارنة بما يحدث في أماكن أخرى. لم نكن ندرك أن الهوائيات أنفسها قد تم وضعها في وضع رأسي بدلاً من وضع مائل قليلًا. وبناءً على ذلك، اتخذنا هذا القرار في وقت متأخر من الليلة الماضية لتعليق جميع خدماتنا حتى يتضح لنا الأمر".

واستغرب كلارك من الطريقة التي بدأ فيها تشغيل شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، مؤكدًا "هذا أحد أكثر المواضيع أو المشكلات أو ما شئت أن تسميها غير المسؤولة إطلاقًا التي أراها في مسيرتي المهنية في مجال الطيران".