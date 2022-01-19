تفخر أيسلندا باستخدامها لمصادر الطاقة المتجددة وتقول الحكومة إن حوالي 85٪ من إجمالي إمداداتها من الطاقة يأتي من مزيج من مصادر الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، وهذه أعلى نسبة من الطاقة المتجددة لأي دولة في العالم، لكنها أيضًا تستخدم هذه الطاقة المتجددة لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

تعمل عالمة الجيولوجيا، ساندرا أوسك سنابيورسدوتيير، في محطة للطاقة الحرارية الأرضية، لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى معدن، حيث تقوم الأنابيب بتوجيه ثاني أكسيد الكربون الممزوج بالمياه الجوفية إلى عمق حوالي 800 متر أو أكثر من 2600 قدم.

وبحسب العالمة، فإن التقديرات تشير إلى أنه يمكن تخزين أكثر من 100 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون في كل متر مكعب من الصخور القابلة للاختراق، والتي يتم استخدامها لكي تمر الانبعاثات من خلالها.

مصنع أوكرا، الذي سمي تيمنًا بالكلمة الأيسلندية للطاقة، تديره شركة سويسرية تسمى Climeworks. يقولون إنها أكبر منشأة لالتقاط الهواء المباشر في العالم، وتلتقط حوالي 4 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، لكن من المتوقع أن يصدر الطلب العالمي على الطاقة لعام 2021 انبعاثات تساوي 33 مليار طن.

كما أن هذه الطريقة في التقاط الكربون وتخزينه كثيفة الاستخدام للطاقة بشكل لا يصدق، خاصة في موقع الالتقاط، ويجادل بعض النقاد بأن العملية ستؤخر تحوّل الصناعات بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وتؤكد العالمة أنه "يجب ألا تستخدم هذه التقنية لإزالة الكربون من صناعتك. أولاً وقبل كل شيء، يجب عليك التخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قدر الإمكان"، مضيفة "يعتبر التقاط الكربون وتخزينه حلاً، وهو أحد الحلول العديدة التي نحتاج إلى تطبيقها. لا يمكننا تحقيق أهداف اتفاقية باريس دون تخزين كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون".