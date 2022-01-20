أمازون تدخل عالم التسوق عبر المتاجر الفعلية.. ما الذي تخطط له؟

ستفتتح أمازون متجرًا متعدد الأقسام، حيث تتجه شركة التسوق الإلكتروني إلى بيع الأزياء بالتجزئة.

وسيكون "أمازون ستايل" أول متجر فعلي لبيع الملابس لشركة التسوق الإلكتروني، حيث تقول أمازون إنها ستدمج التكنولوجيا لتحسين تجربة المتسوقين.

ويمكن لمتسوقي أمازون ستايل تصفح الملابس وتجربتها والخروج بما اشتروه، كما هو حال المتاجر الاعتيادية، لكنه لن يكون متجرًا متعدد الأقسام قديم الطراز.

فباستخدام تطبيق أمازون، يمكن للمتسوقين اختيار الأحجام والألوان والتحقق من التقييمات وغيرها، وتقول أمازون إن الخوارزميات ستثري تجربة المتسوق باقتراحات اعتمادًا على الميزانية والقياس والذوق.

كما سيتمكن الأشخاص من استخدام الهاتف لإرسال الملابس إلى غرف القياس المخصصة أو للشراء مباشرة.

وسيفتتح أول متجر أمازون ستايل في وقت لاحق هذا العام في غلينديل بكاليفورنيا.