إليك ما يبدو عليه منزل بمليون دولار في 3 مدن مختلفة.. أيها تفضّل؟

اقتصاد
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إليك ما يبدو عليه منزل بمليون دولار في 3 مدن مختلفة.. أيها تفضّل؟

من حي ويست فيليج في مدينة نيويورك، مرورًا بحي أولد فورث وارد في أتلانتا، إلى حي نورث إيست أرتس ديستريكت في منيابوليس، إليك ما يمكنك شراؤه بمليون دولار في 3 مدن أمريكية مختلفة.

حي ويست فيليج في مدينة نيويورك

نوع العقار: ستوديو
الحجم: 400 قدم مربع
السعر: 895 ألف دولار + 906 دولارات شهريًا رسوم صيانة
سعر بيع المنزل الاعتيادي في ويست فيليج عام 2021 كان قرابة 1.5 مليون دولار، بحسب Property Shark.

حي أولد فورث وارد في أتلانتا
نوع العقار: 4 غرف، بـ4 حمامات كاملة ونصفي حمام
الحجم: 3452 قدم مربع
السعر: 995 ألف دولار
متوسط سعر بيع المنزل الاعتيادي في أولد فورث وارد في ديسمبر 2021 كان 312 ألف دولار، بحسب Redfin.

حي نورث إيست أرتس ديستريكت في منيابوليس
نوع العقار: 5 غرف بـ4 حمامات
الحجم: 5100 قدم مربع
السعر: 975 ألف دولار
متوسط سعر بيع المنزل الاعتيادي في منيابوليس في ديسمبر 2021 كان 314 ألف دولار، بحسب Redfin.