كشفت THOR Industries عن زوج من السيارات الترفيهية النموذجية، الأول هي eStream، عربة تخييم ذاتية الدفع مع نظام الطاقة الخاص بها، إضافة إلى مركبة THOR Vision، التي يمكنها التنقل 480 كيلومترًا بفضل خلية الوقود المدمجة.

و عند قطر eStream، فبإمكان العربة دفع نفسها إلى الأمام لتثبيت نفسها، ما يخفف العبء عن سيارة القطر.

كما يمكنك ركن العربة بجهاز التحكم عن بعد، وبحسب جوزيف هجيلميكر، الرئيس التفيذي للابتكار في الشركة، فإن "الإطارات ذاتية الدفع وأنظمة التحكم الديناميكية توفر تجربة قطر عظيمة، ما يحسن السلامة على الطرقات".

وعلى الجانب الآخر، فإن مركبة THOR Vision مزودة بأجهزة ذكية ومقصورة رقمية بأدوات لتخطيط وإدارة الرحلات، ما يسمح "بتحديد مواقع محطات الشحن وإيجاد فعاليات قريبة منها، ما يخفف القلق من نطاق القيادة"، على حد وصف الرئيس التنفيذي، تود وولفر.

لكن، هذه ليست السيارات الترفيهية النموذجية الوحيدة، إذ كشفت Winnebagp حديثًا عن منزل متنقل كهربائي بالكامل، غير أن المركبات ليست متاحة للشراء بعد.