5 سيارات كهربائية بالكامل من شركة لم تسمع بها من قبل.. تعرف على VinFast

في عام 2015، انطلق معرض CES آسيا في شنغهاي كمساحة لتقريب المبكترين الآسيويين ورواد الأعمال إلى التجارة الصينة.

وبعد 5 أعوام، تم إلغاء الفعالية إلى أجل غير مسمى بسبب الجائحة. لكن واصل اللاعبون الرئيسيون من هذه المنطقة تصدّر عناوين الأخبار من حدث لاس فيغاس، بما في ذلك شركة ربما لم تسمع بها من قبل، صانع السيارات الفيتنامي فين فاست.

فين فاست واحدة من أحدث الشركات الآسيوية في مجال السيارات الكهربائية، حيث أسست في عام 2017، وكشفت النقاب مؤخرًا عن 5 سيارات كهربائية جديدة، كل منها أصبح ذكيًا في الخدمات داخل السيارة، مثل المساعد الافتراضي، وميزات مساعدة السائق شبه المستقلة.

الشركة تابعة لواحدة من أكبر التكتلات في فيتنام، مجموعة فين، وتقول فين فاست إن من المقرر أن تبدأ مبيعاتها في أمريكا الشمالية في أواخر عام 2022.

واعتبارًا من الثامن من يناير، تقول الشركة إنها تلقت أكثر من 24 ألف حجز لسياراتها الكهربائية.