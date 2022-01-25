تجاوز الابتكار والحركة وسائل التنقل الاعتيادية، ففي معرض CES، فإن Metaverse، أو ما وراء العالم، وكيفية تفاعل التقنيات المختلفة مع الواقع الافتراضي ظهرت كفكرة رئيسية.

وقد يعرف Metaverse حاليًا كمساحة للألعاب وأجهزة الواقع الافتراضي، لكن مصنّع السيارات في كوريا الجنوبية، شركة هونداي موتور، ابتكر فكرة جديدة، Metamobility، أو ما وراء التنقل، وهو مستقبل تفاعلي وافتراضي جزئيًا يتفاعل فيه البشر مع الروبوتات للتحرك والقيام بعدة مهام عن بعد وأتمتة التنقل.

وتستكشف أعمال هونداي، التي تقوم بتصنيع السيارات منذ عام 1968، حلول التنقل المستقبلية التي تتجاوز مركبات الركاب، ودفع هذا المستقبل إلى الأمام، كما يقولون، يكمن في استخدام الروبوتات الذكية.