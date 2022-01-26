قامت امرأة من فيرجينيا بتهديد ومضايقة ومراقبة الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، لأكثر من عام، ومنح قاض أمر تقييد بعد أن أظهرت وثائق المحكمة أن السيدة لم تتعد فقط على ممتلكاته، ولكنها أرسلت له صورًا مزعجة.

ووفقًا لدعوى قضائية ضد السيدة، فإن الأخيرة "أظهرت سلوكًا غريبًا وشاذًا"، حيث يُزعم أن السيدة انتقلت من فيرجينيا إلى كاليفورنيا لتقوم بتواصل شخصي مع كوك، وتعدت على ممتلكاته في مناسبتين.

كما تقول الدعوى إنها زعمت أنها زوجته وأن لديهما توأم منه.

وتقول وثائق المحكمة أيضًا إنه لأكثر من عام، وجهت المرأة تهديدات مباشرة لكوك من خلال البريد الإلكتروني، وتويتر أيضًا، حيث تضمنت صورًا لمسدس محشو بالرصاص وذخيرة. وكانت السيدة تذكر كوك في هذه التغريدات، وتبعث له رسائل خاصة تدل على أنها تريد إقامة علاقة جنسية معه.

كما تشير الدهوى إلى أن المرأة، بين أكتوبر ومنتصف نوفمبر 2020، أرسلت للرئيس التنفيذي ما يقرب من 200 رسالة بريدية أظهرت تصعيدًا كبيرًا في لهجة المحادثة، وأصبحت مصدر تهديد ومربكة للغاية.

وفي أكتوبر من العام الماضي اعتقلتها الشرطة بعد أن تعدت على ممتلكاته الخاصة، حيث يُزعم أنها قالت لقوات إنفاذ القانون بأنها يمكن أن تكون عنيفة.

وهذا ليس كل شيء، إذ تزعم الدعوى أيضًا أن المرأة حاولت فتح أعمال تجارية احتيالية باسم كوك، وطلبت الشهر الماضي 500 مليون دولار من كوك لـ "النسيان والصفح".

وقالت شركة آبل إن المرأة قد لا تزال مسلحة في جنوب خليج سان فرانسيسكو وتعتزم العودة إلى مكان إقامة الرئيس التنفيذي أو تحديد موقعه في المستقبل.

يذكر أن هناك جلسة استماع مقررة حول هذه القضية في 29 مارس القادم.