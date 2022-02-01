تعرف على أول طائرة كهربائية في العالم تستعد للتحليق

تعرف على ما يمكن أن يكون أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء في العالم، Eviation's Alice. وستكون جاهزة لأول رحلة لها خلال أسابيع، بحسب الشركة.

بعد عدة جولات منخفضة السرعة منذ العام الماضي، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على أول رحلة لها.

ظهرت الطائرة، التي صنعتها شركة Eviation الإسرائيلية الناشئة، لأول مرة في معرض باريس للطيران 2019.

يمكن للمركبة التي تعمل بالبطارية أن تستوعب تسعة ركاب وطيارين.

بشحنة واحدة، يمكن أن تطير 440 ميلًا بحريًا.

تزدحم صناعة الطائرات "الخضراء"، مع وجود لاعبين كبار آخرين مثل بوينج وإيرباص على وشك الطيران.