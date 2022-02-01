سرعات سباق ورفاهية.. إليك سيارة أستون مارتن DBX707 متعددة الاستخدامات

أعلنت أستون مارتن عن إطلاق نسخة جديدة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، DBX707.

وبحسب الشركة، يمكن لمحركها ذو الـ8 اسطوانات والذي يولد 697 حصانًا التسارع من صفر إلى 60 ميلًا في الساعة في 3.1 ثانية.

بجانب سرعتها، تقول أستون مارتن إن قيادة DBX707 ستكون رياضية الطابع.

كما أن ناقل الحركة ذو الـ9 سرعات يستخدم قابضًا رطبًا، ما يسمح بتغيير التروس بشكل أسرع.

وسيبدأ الإنتاج بنهاية مارس 2022، وستباع المركبة بعد ذلك بوقت وجيز، غير أن سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة هذه سيبدأ من 232 ألف دولار، بحسب ما ذكرت أستون مارتن .