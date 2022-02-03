من السعودية إلى المغرب.. سيدات الأعمال الأكثر نفوذًا لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت مجلة "فوربس" قائمة سيدات الأعمال الأكثر نفوذاً ونجاحاً لهذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتشمل نساء من 19 جنسية مختلفة و17 قطاعًا. حيث سجلت الإمارات ومصر أكبر عدد من المشاركات بمجموع 7 مشاركات، لتليها السعودية والمغرب والكويت وسلطنة عمان بأربعة مشاركات لكل منها.

ووفقًا للقائمة، يحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى بنسبة 16 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة وقطاع التجزئة بستة مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بخمسة مشاركات.

يستند تصنيف "فوربس" لاعتماد المعايير التالية، مع تعيين وزن لكل نقطة:

• الإيرادات والأصول، والأصول المدارة والقيمة السوقية وعدد الموظفين

• الإنجازات التي حققتها سيدات الأعمال خلال العام الماضي

• التعيين

• خبرة العمل بشكل عام

• المسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من المبادرات التي تقودها سيدات الأعمال

• نقاط التحرير

نعرض لكم في الفيديو أعلاه نظرة على تصنيف سيدات الأعمال العربيات في قائمة فوربس للأكثر نفوذًا لعام 2022.