أوضح محمود البرعي، رئيس مركز الشرق الأوسط للمدن، أهمية الحملة العالمية للمدن التي ستنطلق في الـ9 من فبراير/ شباط الجاري والرؤى التي تقبع خلف تحويل المدن للاستدامة، وذلك في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية.

وقال البرعي إن الحملة التي أطلقت في 2010 تهدف إلى إعادة التفكير في طريقة بناء وتطوير المدن التي يعيش فيها الناس.

وأكد البرعي أن هناك حاجة ملحة للقيام بذلك، نظرًا إلى ارتباط صحة الإنسان ومناعته بالبيئة التي يعيش فيها.

وأشار رئيس مركز الشرق الأوسط للمدن إلى أن الحملة ستطلق مبادرات للشباب ومبادرات تعليمية ومبادرات للقطاع الخاص.

كما تحدث عن مفهوم "مدينة الـ15 دقيقة"، وهي المدينة التي تكون فيها كل لوازم الحياة الرئيسية على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام أو بارتياد الدراجات الهوائية.