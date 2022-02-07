بيّن محمود البرعي، رئيس مركز الشرق الأوسط للمدن في مقابلة حصرية مع CNN أهمية قضية المساواة بين الرجل والمرأة وكيفية انعكاسها إيجابيا على تطوير المدن المستدامة باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع وركيزة مهمة في بناء المجتمعات.

وقال البرعي إن "المرأة هي نصف المجتمع، وإذا كان هذا النصف معطّل وغير متاح لأن يكون جزء من التنمية فإنك تفتقد إلى نصف مصادر المجتمع، ولذلك نحن بحاجة إلى وجود المرأة بجانب الرجل".

وأكّد رئيس مركز الشرق الأوسط للمدن أن "من المهم أن يكون لهذا الجزء دور في عملية التنمية المستدامة، وتعطيل هذا النصف تعطيل للعملية".