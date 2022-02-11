في 2019، شارك مهند هشام في تأسيس WaterWill، شركة ناشئة توفر الماء النظيف في المجتمعات النائية.

يقول هشام إنهم أرادوا "مساعدة هؤلاء الأشخاص ولكن بطريقة مستدامة وقابلة للتطوير وبتأثير إيجابي على المناخ أيضًا"، حيث أن WaterWill تنتج مرشحات يدوية الصنع من موارد طبيعية.

وبحسب هشام، فإن المرشحات "تعمل بمفهوم الترشيح الطبيعي. إنه مثل وعاء، وهو معروف فعلًا في الثقافة المصرية منذ سنوات. نستخدم أنواعًا مختلفة من الصلصال والموارد الطبيعية في المرحلة الأولى. نأخذها إلى الضغط الهيدروليكي، ونبدأ بتشكيل الوعاء. بعدها نضعهم في الفرن الكهربائي وبعدها تتم معالجة الوعاء بجسيمات الفضة النانوية، والتي تزيل كل الشوائب والطعم والرائحة والبكتيريا".

وحتى الآن، تقول WaterWill إنها وزعت ألف مرشح إلى المناطق النائية في مصر وكينيا، في حين أن هدف الشركة النهائي هو "إعطاء الجميع وصولًا إلى ماء نظيف، وهو حقهم الأساسي"، حسبما قال هشام.