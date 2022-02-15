هتف البشر ونبحت الكلاب على أحد إعلانات مباراة الـ"سوبر بول"، ولقي الإعلان رواجًا كبيرًا لدرجة أنها أدى إلى تعطيل أنظمة الشركة المُعلنة.

وكان الإعلان رمز استجابة سريعة خاصًا بشركة تداول العملات المشفرة CoinBase، حيث ظهر وهو يتحرك على الشاشة لمدة 60 ثانية، وإذا تمكنت من التقاط صورة للرمز، فمن المفترض أن تحصل على عرض بقيمة 15 دولارًا من البيتكوين مجانًا عند عملية التسجيل في موقع الشركة.

ولكن حصل الكثير من الأشخاص على رسالة "لدينا مشاكل في الاتصال"، بينما حصل آخرون على رسالة "أعمال الصيانة المخططة قيد الإجراء".

وقالت CoinBase إنهم شهدوا "أكثر من 20 مليون زيارة على صفحتنا الرئيسية في دقيقة واحدة. هذا الكم أدى إلى تقييد أنظمتنا مؤقتًا".