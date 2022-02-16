من 0 إلى 100 بـ3 ثواني.. تعرف على مرسيدس EQE الكهربائية بـ677 حصان

مرسيدس-بنز AMG EQE هي أحدث دخول في تشكيلة صانعي السيارات الفاخرة الكهربائية بالكامل. تتميز بتوجيه رباعي ومولد ضوضاء.

AMG EQE هي أحدث سيارة عالية الأداء من مجموعة مرسيدس EQ.

نسخة واحدة بها محركان كهربائيان عاليان القدرة على إنتاج ما يصل إلى 677 حصانًا.

في وضعية “Race Start”، يمكن أن تتسارع EQE من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية.

تتميز EQE أيضًا بتوجيه رباعي العجلات ونظام تعليق قابل للتعديل.

تشتهر سيارات AMG بضوضاء المحرك مثل سيارات السباق، لذلك تتميز EQE بتجربة AMG Sound Experience.

يمكن للسائقين اختيار أصوات القيادة المختلفة بناءً على تفضيلاتهم.

سيتم طرح EQE للبيع في أوائل عام 2023. ولم يتم الإعلان عن أي سعر.