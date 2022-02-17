ستسمح شركة آبل قريبًا لمستخدمي أجهزة آيفون بفتح قفل الهواتف وتسجيل الدخول والدفع باستخدام خاصية التعرف على الوجوهه حتى لو كانوا يرتدون قناعًا. لكن ما مدى جودة عمل هذه الميزة حقًا؟

اختبرت مراسلة CNN Business، سامانثا كيلي، الخاصية، وأشارت إلى أنها لم تكن تعمل دائمًا وتفاوت أداء الميزة بين الفشل تارة والنجاح في فتح قفل الجهاز تارة أخرى.

تم اختبار الميزة في عدة أماكن مختلفة، في الخارج، في المكتب، وفي حالات الإضاءة المنخفضة، وكانت النسخة المختبرة مجرد إصدار تجريبي، لذلك من المحتمل جدًا أن تقوم آبل بإدخال تغييرات جديدة على التحديث قبل إطلاقه رسميًا.

وبحسب ما قاله متحدث باسم آبل لـCNN Business، فإن آيفون يعتمد الملامح حول العينين للتأكد من هوية المستخدم. ولأن خاصية التعرف على الوجه مع كمامة تستخدم بيانات أقل من خاصية التعرف على الوجه دون واحدة، فقد لا يتمكن الجهاز من التعرف على المستخدم بنفس سهولة التعرف على الوجه كاملًا.