5 طرق لإنجاح عملية التفاوض المالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– الاضطرار للتفاوض بشأن ما تريد أن تحصل عليه قد يبدو أمرا بالغ الصعوبة، إذ أنك تفضل عدم القيام بذلك، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر ضروريًا، خاصة بما يتعلق بالمال.

هناك بعض المبادئ الأساسية التي قد تساعد بنجاح أي مفاوضات سواء كانت بشأن زيادة الراتب، أو تسوية سعر شيء تشتريه، أو تحاول إقناع زوجتك بزيادة الادخار.

تفهم موقف الشخص الآخر

يجب التفكير مسبقًا في دوافع الطرف الآخر كي تحصل على ما تريد.

ستتمكن من تقديم اقتراح مقبول لهم فقط إذا كنت تعرف اهتماماتهم الحقيقية.

لنفترض أنك تفكر بتوفير المزيد للتقاعد، ولكن زوجتك تصرف الأموال بشكل كبير، عندها يمكنك الحد من إنفاقها فقط من خلال توضيح أهمية الادخار للمستقبل بشكل منطقي.

السيطرة على العواطف

يثير التفاوض المشاعر لأنه عادة ما يكون أكبر من المال، فقد يتعلق الأمر بتقدير الذات، أو الحصول على قدر أكبر من الأمن أو الاستقلال. لذلك يجب الاستعداد مسبقًا للحظات الصعبة المحتملة بالتفكير العقلاني حتى لا تقوم برد فعل سيء.

تحدث أقل.. استمع أكثر

يميل الناس إلى التحدث أكثر من الاستماع أثناء التفاوض.

يمكنك مراقبة ما يحدث أثناء المحادثة، وأخذ الوقت للرد، فالهدف هو التفكير مليًا في الكلمات التي تستخدمها قبل التحدث.

لا تبتعد إذا حصلت على "لا"

إذا رفض الطرف الآخر عرضك، يمكنك البحث عن مزيد من المعلومات.

إذا قال رئيسك في العمل مثلًا بأنه لا يمكنه منحك الزيادة التي تريدها، دون تقديم إرشادات حول كيفية الوصول إلى المستوى التالي في غضون إطار زمني محدد أو كان مراوغًا، فهذه علامة على أن الشركة قد تكون في مشكلة مالية.

هذه المعلومات ستساعدك في تحديد خطوتك التالية مثل أن تبحث عن تولي أحد المشاريع الرئيسية التي تؤدي إلى ترقية، أو قد يكون الوقت قد حان للبحث عن وظيفة جديدة.

الحزم والمرونة بشأن ما تريد

في حال التفاوض بشأن الراتب مثلًا، إذا لم يقبل مديرك طلبك بزيادة الأجر، يمكنك التمسك به لمعرفة الطرق الأخرى التي قد تزيد من المال الذي تحصل عليه من الشركة.