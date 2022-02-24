5 طرق لتكون منظمًا وترفع إنتاجيتك في العمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– هناك الكثير من المهام التي تنتظرنا كل يوم، وأحيانًا لا تكفي ساعات العمل. ففي حين أن البعض يقضي جزءا من وقته دون فائدة، إلا أنه مهما كان الوضع يمكن للجميع الاستفادة من تعلم كيفية تنظيم حياتهم بشكل أفضل والتركيز على الأمور المهمة.

تعدد المهام

تظهر الأبحاث أن محاولة إنجاز مهام متعددة في وقت واحد تعرض الإنتاجية للخطر. لذلك، كي تكون أكثر إنتاجية يجب الابتعاد عن عقلية القيام بالمزيد من الأمور، والسعي لفعل المزيد من الأشياء الصحيحة.

التركيز على الأمور المهمة

الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا يمكنك من التركيز بشكل أفضل على عملك.

العمل بشكل متقطع

يجب القيام بكل ما يحافظ على استمرار التركيز في العمل، كجدولة الاجتماعات في الصباح أو في نهاية اليوم.

خذ استراحة

الحصول على استراحة مهم للعقل كي يتمكن من الاسترخاء، ويعود بعدها للعمل بتركيز أكبر.

كن منظمًا

يساعد التخطيط والتنظيم في جعل يومك منتجا وأهدافك طويلة المدى أكثر قابلية للنجاح.

قم بتخصيص 30 دقيقة للتخطيط ليومك ومعرفة ما عليك القيام به وبأي ترتيب.