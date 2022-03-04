كيف تترك انطباع أول رائع عند البدء بعمل جديد عن بعد؟

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– البدء بعمل جديد يعد من الأمور الصعبة، وقد يصبح أكثر صعوبة للذين يعملون عن بعد. إليك كيفية ترك انطباع أول رائع:

  • استعد قبل يومك الأول
    زر موقع الشركة على الويب أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على الشركة وزملائك الجدد.
  • اسأل عن صديق
    اطلب من مديرك أن يحدد لك شخصًا ما في الفريق يمكنه مساعدتك في معرفة كيفية القيام بالأشياء.
  • قم ببناء شبكتك
    اطلب من مديرك توصيات حول الزملاء الذين يجب أن تلتقي بهم، ثم قم بإعداد اجتماعات تمهيدية.
  • مراجعة "الإنترانت"
    مواقع الويب الداخلية (الإنترانت) ستتيح لك معرفة المعلومات المتعلقة بالموارد والكتيبات والمزايا والإعلانات.
  • تعرف على أسلوب مديرك
    تعلم كيف يفضل مديرك التواصل سواء كانت رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل فورية، أو اجتماعات أسبوعية.
  • احصل على ردود الفعل بانتظام
    قم بإعداد اجتماعات متكررة مع مديرك خلال الأسابيع الأولى في الوظيفة وركز على تعليقاته.
  • كن صبورا
    حاول أن تمنح نفسك الوقت الكافي لوضع خطة مع مديرك حول كيفية تحديد الأولويات.