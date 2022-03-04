كيف تترك انطباع أول رائع عند البدء بعمل جديد عن بعد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– البدء بعمل جديد يعد من الأمور الصعبة، وقد يصبح أكثر صعوبة للذين يعملون عن بعد. إليك كيفية ترك انطباع أول رائع:
- استعد قبل يومك الأول
زر موقع الشركة على الويب أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على الشركة وزملائك الجدد.
- اسأل عن صديق
اطلب من مديرك أن يحدد لك شخصًا ما في الفريق يمكنه مساعدتك في معرفة كيفية القيام بالأشياء.
- قم ببناء شبكتك
اطلب من مديرك توصيات حول الزملاء الذين يجب أن تلتقي بهم، ثم قم بإعداد اجتماعات تمهيدية.
- مراجعة "الإنترانت"
مواقع الويب الداخلية (الإنترانت) ستتيح لك معرفة المعلومات المتعلقة بالموارد والكتيبات والمزايا والإعلانات.
- تعرف على أسلوب مديرك
تعلم كيف يفضل مديرك التواصل سواء كانت رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل فورية، أو اجتماعات أسبوعية.
- احصل على ردود الفعل بانتظام
قم بإعداد اجتماعات متكررة مع مديرك خلال الأسابيع الأولى في الوظيفة وركز على تعليقاته.
- كن صبورا
حاول أن تمنح نفسك الوقت الكافي لوضع خطة مع مديرك حول كيفية تحديد الأولويات.