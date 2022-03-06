سلاح تحاول أمريكا والغرب تجنبه.. بوتين قد يغلق صنابير النفط الروسي

قال الرئيس بايدن إن حظر النفط الروسي لا يزال مطروحًا على الطاولة، ولكن إليكم السبب في أن استخدام النفط والغاز كسلاح هو إجراء يفضل الجانبان الابتعاد عنه. فمن بين قائمة طويلة من العقوبات يبدو أن هذه الأداة يحرص الغرب على عدم استخدامها.

وإذا قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين استخدام النفط والغاز كسلاح، فإن التزام التحالف الغربي بالعقوبات سيخضع للاختبار، ويقدر "جي بي مورغان" أن سعر النفط الخام قد يرتفع إلى 150 دولارًا للبرميل إذا تم خفض صادرات روسيا بمقدار النصف، وسيرفع ذلك الأسعار في محطات الوقود بشكل كبير ويؤدي إلى تفاقم ما هو بالفعل أعلى تضخم منذ 40 عامًا.