ما هي الطريقة الصحيحة لمتابعة طلب الحصول على وظيفة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– تأخذ عادة عملية البحث عن وظيفة الكثير من الوقت، وتمر في بالك العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت المقابلة جيدة، أو كم من الوقت سيستغرق الأمر للرد عليك.

فحتى إذا كانت الشركة بحاجة ملحة لموظف ما، قد يستغرق الرد بعض الوقت. ولكن لا تخجل من المتابعة والتعبير عن مدى اهتمامك بهذا المنصب.

ماذا بعد تقدمك للوظيفة؟

قد تقوم بالتحقق من بريدك الإلكتروني بشكل متكرر بعد تقدمك لوظيفة ما لمعرفة ما إذا كانوا يريدون طلبك للمقابلة.

ينصح خبراء بأنه يجب عليك التواصل فورًا بعد التقدم للوظيفة، فمن المحتمل ألا يتم رؤية طلبك على الفور، لذلك يمكنك التحري لمعرفة ما إذا كان بإمكانك الوصول إلى شخص ما في الشركة قد يساعدك في تمرير سيرتك الذاتية أو توصيلك مباشرة بمدير التوظيف.

قم بالتالي فورًا بعد المقابلة

يمكنك إرسال رسالة قصيرة بعد الانتهاء من المقابلة، وفي غضون 12 ساعة فقط، تتضمن التالي: شكرًا لك على الوقت الذي قضيته في مقابلتي، لقد استمتعت حقًا بمحادثتنا. ثم من الممكن ذكر شيء جيد تم مناقشته يظهر تميزك ومتابعتك للنقاش.

إذا أجريت المقابلة مع أكثر من شخص واحد، يجب إرسال رسالة شكر فردية لكل شخص.

مرت أسابيع قليلة على المقابلة

اسأل أثناء المقابلة عن الوقت الذي سوف يستغرقونه للرد عليك. إذا كان أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مثلًا، يمكنك إرسال ملاحظة في غضون أسبوعين. ولكن بعد التواصل مرة واحدة في الأسبوع قاعدة جيدة إذا لم تحصل على إجابة واضحة.

يجب ألا تكون مزعجًا أو وقحًا عند المتابعة، وعليك التوقف عن التواصل في حال لم يتم الرد على 3 رسائل متابعة بعد المقابلة.

في حال الاعتذار

لا يزال بإمكانك الرد في حال تلقيت رسالة شكر يعلمونك فيها بتوظيف شخص آخر، بالقول: أردت أن أشكرك مرة أخرى على هذه الفرصة، ويسعدني أنك وجدت شخصًا مناسبًا لك. لقد استمتعت بلقائك وسأرحب بفرصة العمل معك ومع فريقك في المستقبل.