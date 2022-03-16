شركة ناشئة.. إطلاق ناجح لصاروخ "ASTRA" يرفع أسعار الأسهم

عندما أطلقت الشركة الناشئة Astra صاروخها الأخير، لم تتمكن من تأكيد نجاح المهمة لأكثر من ساعة. انخفض سهمها مع انتظار المستثمرين، ولم ينتعش تمامًا عندما تم تأكيد نجاح المهمة.

هذه ثاني محاولاتهم الناجحة من أصل آخر 8 محاولات.

ولم تتمكن شركة أسترا من تأكيد نجاح المهمة لمدة ساعة تقريبًا، مما تسبب في انخفاض أسعار الأسهم.

بعد أن أكدت الشركة نجاح الإطلاق، لم ينعكس الأمر على سعر الأسهم على الفور.

في محاولة سابقة فاشلة، تحرك الصاروخ أولاً جانبياً، بدلاً من صعوده، وفي النهاية سقط في المحيط.

Astra هي واحدة من عدد قليل من الشركات الناشئة التي أطلقت بنجاح صواريخ بتصميم صغير وخفيف الوزن نسبيًا.

على عكس الصواريخ الأكبر والأكثر تكلفة التي طورها إيلون موسك أو جيف بيزوس، تأمل Astra في أن تنتج بسرعة صواريخ أصغر وأرخص لتصل إلى الأقمار الصناعية.