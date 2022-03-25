صور مذهلة للشمس لم تُر سابقًا تُخبرنا بأمور جديدة عن النجم المتوهج

إليكم بعضًا من أكثر الصور غير المسبوقة والغنية بالمعلومات للشمس التي تم التقاطها، والفضل يعود للمسبار الشمسي باركر التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، وللمركبة الشمسية المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

أرسلت ناسا باركر إلى الفضاء في أغسطس 2018، ولحقت به المركبة الشمسية المدارية في فبراير 2020.

يخطط باركر للقيام بـ 24 مرور حول الشمس قبل انتهاء مهمته في عام 2025، بينما ستعمل المركبة الشمسية المدارية على الاقتراب من الشمس كل ستة أشهر حتى عام 2030 على الأقل.

تم إرسال المركبتين الفضائيتين للتحقيق في الأسئلة الرئيسية حول النجم في مركز نظامنا الشمسي. ما الذي يدفع دورته المغناطيسية التي تمتد 11 عامًا؟ ما الذي يسخن هالته؟ ومن أين تأتي الرياح الشمسية؟