ماذا تفعل عندما ينسب مديرك أو زميلك في العمل الفضل لنفسه فيما قمت به؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– توصلت لفكرة رابحة لشركتك ولم تحصل على التقدير الذي تستحقه؟ إليك ما يمكنك القيام به لتفادي ذلك

إذا كان مديرك

أنشئ مسارًا يوضح مصدر الفكرة، وأرسل بريدًا إلكترونيًا للمتابعة بعد كل اجتماع يلخص المناقشة وقل إنك تتطلع لرؤية فكرتك تنضج.

بعض الأحيان، من المنطقي أن يأخذ المدير زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بتقديم مشروع أو فكرة.

إذا كان زميلًا لك

تجنب مشاركة الأفكار في مكان خاص، وقم بتوثيق المساهمات لتكون واضحة للجميع.

إذا كان لزميلك تاريخ في سرقة الأفكار أو أخذ الكثير من الفضل في مشاريع تعمل عليها، ضع بعض القواعد في التعامل.

هل الأمر مهم حقا؟

تأكد دائما من أن الأمر يستحق فعلًا أن تتصرف تجاهه؟ إذا كان عدم التقدير لا يعرقل تطورك المهني فمن الأفضل المضي قدمًا.

امنح التقدير عند استحقاقه

يجب أن تظهر المجاملة نفسها التي تريدها لأفكار ومساهمات الآخرين، من أجل المساعدة في خلق ثقافة التقدير.