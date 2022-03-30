تريد ترك عملك والبحث عن وظيفة أفضل؟ ضع هذه الأمور في اعتبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– البحث عن وظيفة جديدة ليس بالأمر السهل، فذلك يتطلب تخطيطًا جيدًا وتفكيرًا ذكيًا عند التفاوض حول وظيفة جديدة.

فيما يلي عدة أمور يجب وضعها في الاعتبار:

البحث بحزم

- تواصل مع الآخرين بطريقة صحيحة.

- ابدأ بتحديد المكان الذي ترغب العمل فيه والقيام بما يلزم لذلك.

- لا تفترض أنه لا يمكنك العمل في مكان ما إذا لم يكن لديك شهادة جامعية.

- لا تتجنب السعي للحصول على وظيفة جيدة في مكان لا تعيش فيه.

العرض

- يجب تقييم أي عرض للتأكد أنه يلبي جميع احتياجاتك.

- احسب أجرك السنوي في وظيفتك الحالية بما فيه المكافآت.

- كن جاهزًا للتفاوض بنجاح على حزمة أفضل تتجاوز راتبك الحالي.

قائمة المهام قبل ترك وظيفتك الحالية

- تأكد أنك لن تندم على ترك وظيفتك الحالية عند حصولك على وظيفة جديدة.

- خذ بعين الاعتبار موضوع التأمين الصحي لحين البدء بعمل جديد.

- استعد لمدة عامين لدخل لا يمكن التنبؤ به عند التخطيط لمشروع مستقل.