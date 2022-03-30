أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي، عمر العلماء، الطرق والوسائل التي تعمل عليها بلاده لرفع جودة الحياة بالنسبة للمواطنين بالإضافة للمقيمين على أرضها، مؤكدا أن هناك العديد من المجالات لتوظيف الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في مقابلة للعلماء مع CNN بالعربية على هامش القمة العالمية للحكومات 2022 في دبي، حيث قال: "مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات هو عبارة عن تقنية ترفع جودة الحياة للمواطن والمقيم في الدولة إلى أعلى المستويات".

وتابع قائلًا: "نريد أن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتكون مخرجاته مخرجات إيجابية في أساليب العيش والمعيشة وجودة الحياة وزيادة الكفاءة والإنتاجية لجميع الموجودين، والذكاء الاصطناعي في الإمارات ليست تقنية واحدة هناك العديد من التقنيات من السيارات والقيادة والنظم الذكية لمخاطبة المتعاملين والعلماء وكل واحدة من هذه التقنيات لها فرص وتحديات".