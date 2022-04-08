عشر مدن تضم أعلى عدد من المليارديرات في العالم في 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لتصنيف "فوربس" للمدن الـ 10 الأعلى بعدد المليارديرات في العالم لعام 2021، احتلت بكين المركز الأول كالموطن الأعلى لعدد المليارديرات في العالم. ولكن اختلف الأمر في قائمة عام 2022، لتتصدر مدينة أخرى الرتبة الأعلى في القائمة هذا العام.

استعادت مدينة نيويورك تاجها لعام 2022، حيث يبلغ عدد سكانها من أصحاب المليارات الـ 107 ملياردير، ويبلغ صافي ثروتها أكثر من 640 مليار دولار، ووفقًا للتصنيف، ساعد التدفق الجديد للثروة، والمشكلات التي حدثت في أسواق آسيا خلال العام الماضي في إنهاء عهد بكين قصير الأمد في عام 2021.

إليكم نظرة في الفيديو على المدن العشر الأوائل الأعلى بعدد أصحاب الملايين وفقًا لتصنيف فوربس لعام 2022.

ملاحظة: البيانات الظاهرة هي اعتبارًا من 11 مارس 2022.