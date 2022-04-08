شاهد.. روسيات حسناوات ومؤثرات يقطعن حقائب شانيل.. إليكم كم ثمنها

تستخدم نساء روسيات مؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي المقص لتقطيع حقائب شانيل الخاصة بهن ونشر الفيديو على موقع انستغرام لأنهن غاضبات من القيود التي فرضتها شانيل على المبيعات لروسيا.

حيث سخرت أحداهن قائلة إنهن ربما اخترن أرخص حقيبة من مجموعاتهن لتدميرها، لكن يمكن التعرف على حقيبة واحدة على الأقل مقطوعة على أنها حقيبة شانيل “Hobo” التي تباع مقابل 7000 دولار.

تقوم شانيل التي أغلقت متاجرها في روسيا، بالتحقق من الهويات عند البيع في الخارج. تشرح جيني موس من CNN المذبحة التي تعرضت لها هذه الحقائب الباهظة.