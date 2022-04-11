قام إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والذي أصبح للتو أكبر مساهم في تويتر، بالتغريد حول التغييرات المحتملة في شركة التواصل الاجتماعي. فهل لديه القدرة على القيام بذلك؟

كارا سويشر، المقدمة المشاركة في بودكاست "Pivot" على Vox Media، قالت في مقابلة مع CNN إن موسك "يحب نشر التغريدات، وهذا ما يقوم به الآن".

وأشارت سويشر إلى أن "السؤال عن نواياه مثير للاهتمام. يعتقد الجميع أنه يتمتع بسلطة كاملة على تويتر، لكنه عضو إدارة واحد من بين العديد من أعضاء مجلس الإدارة. لذا يجب أن تفكر بالأمر على هذا النحو، أنه يتصرف على سجيته".

وتابعت قائلة "هذه هي الطريقة التي يعمل بها تمامًا، وهي جذب الاهتمام وقول: هذه أفكاري، يثير ضجيجًا صاخبًا حول الأمور، وتلك طريقته في التأثير على الناس. لكنه لا يملك القدرة على فعل أي تغييرات حقيقية بدون مشاركة الكثير من الأشخاص".