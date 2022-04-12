كانت تويوتا رائدة في السيارات الكهربائية ببريوس الهجينة، ولفترة من الوقت، بدا الأمر متطورًا، لكن صدق أو لا تصدق، لا يبيعون حاليًا سيارة كهربائية بالكامل في الولايات المتحدة.

هذا أول تصميم لسيارة كهربائية بالكامل، تويوتا BZ4X، ورغم أن اسمها مريع، لكنها سيارة عملية تعمل على البطاريات.

صُممت BZ4X منذ البداية كسيارة كروس أوفر كهربائية، وهي ليست مبنية على طرازات أخرى ومُزودة ببطاريات. السيارة تسمح لك بالقيادة بمدى يصل إلى 400 كيلومترًا بشحن واحد.

وبينما يهدف بعض صانعي السيارات الكهربائية إلى تقليل مدة التسارع، تستغرق سيارة BZ4X قرابة 7 ثوان للوصول من صفر إلى 100 كيلومترًا في الساعة، ولا يزال هذا سريعًا إلى حد ما. ففي الواقع، لا يحتاج أحد حقًا إلى تسارع أفضل من ذلك.

تبدأ الأسعار من حوالي 42 ألف دولار لطراز الدفع بالعجلات الأمامية، وأولئك الذين يشترون قريبًا في الولايات المتحدة سيتمكنون من الاستفادة من إعفاء ضريبي متاح للسيارة الكهربائية بقيمة 7500 دولار.