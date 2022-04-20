هل أنت جاهز لبدء الادخار؟ افعل ذلك بالترتيب التالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– عندما يتعلق الأمر بتأمين مستقبلك المالي من المهم أن تعيش بأقل من إمكانياتك المتاحة. وبذلك يمكنك أخذ ما تبقى من النقد واستثماره.

يتفق الخبراء على أن معظم الناس يجب أن يكون لديهم مدخرات. ينصح الخبراء الماليون بادخار 10 إلى 15٪ من دخلك، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا الآن، فابدأ في جمع ما يمكنك وقم بزيادة المبلغ بمرور الوقت.



للقيام بذلك، اكتشف أين يجب أن تتركز أموالك:

صندوق طوارئ

يجب تخصيص ما لا يقل عن 3 أشهر من إجمالي نفقات المعيشة في حساب آمن للطوارئ.

حساب توفير صحي

إذا كان لديك خطة صحية ذات خصومات عالية من خلال العمل، يجب أيضًا الحصول على حساب توفير صحي.

حسابات مدخرات التقاعد

بمجرد أن يكون لديك خطط للادخار يمكنك توفير المال للتقاعد من خلال حساب التقاعد الفردي.

حساب توفير لأهداف الادخار قصيرة المدى

يمكن تخصيص الأموال التي تحتاجها في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في حساب آمن مثل حساب للتوفير.

قروض منخفضة الفائدة

لا يعني سداد الديون توفيرًا، ولكن سداد القروض منخفضة الفائدة كتمويل السيارات يمكن أن يحسن التدفق النقدي، ويعزز درجة الائتمان الخاصة بك.

المدخرات الجامعية

يمكن توفير الأموال للتعليم الجامعي لأولادك من خلال حساب للادخار.