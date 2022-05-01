دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يسعى أصحاب العمل حاليًا إلى زيادة المزايا المقدمة للموظفين في محاولة لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. إليك ما تفعله بعض الشركات للفوز بالموظفين الآن:

تقصير أسبوع العمل

أتاح التحول للعمل عن بُعد أثناء الوباء لمزيد من الموظفين العمل في شركات تقع خارج مدينتهم الأصلية، وقد جعل ذلك المنافسة على المواهب أكثر حدة.

اعتمدت بعض الشركات نظام العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، ولم تخفض رواتب الموظفين.

توفير فرص للاستثمار

قامت بعض الشركات الاستثمارية بمنح موظفيها فرصًا استثمارية كالتي تقدمها لعملائها، في محاولة للاحتفاظ بالعاملين.

إجازة مدفوعة الأجر قبل البدء بالعمل

قامت بعض الشركات بدفع رواتب الموظفين الجدد حتى قبل أن يبدأوا العمل، أو تقديم أسبوع من الإجازة مدفوعة الأجر قبل أول يوم عمل لهم.

إعطاء المكافآت والعروض السريعة

قدمت شركات رعاية الصحية مكافآت عند تسجيل الدخول تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف دولار للمساعدين الطبيين المعتمدين أو الممرضات.

كذلك تبنت بعض الشركات "نهج التوظيف السريع" الذي يهدف إلى تقديم عروض للمرشحين بسرعة، وفي بعض الحالات، في اليوم نفسه الذي تُجرى فيه المقابلات.