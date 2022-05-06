دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأبرز العلامات التجارية الناشئة في الشرق الأوسط من قبل نساء عربيات، تصدرت هدى قطان المركز الأول ضمن القائمة، المدير التنفيذي لماركة "هدى بيوتي". في عام 2017، صنفت هدى قطان كأفضل شخصية مؤثرة في مجال التجميل من قبل فوربس في عام 2017، وكواحدة من النساء العصاميات في أمريكا في عام 2021، حيث بلغ صافي ثروتها 490 مليون دولار اعتبارًا من 8 أبريل 2021. في نفس العام، أطلقت قطان خط المكياج "غلو ويش" كعلامة تجارية فرعية لشركة "هدى بيوتي".

تضم قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 امرأة وراء العلامات التجارية في الشرق الأوسط علامات تجارية في 6 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث اعتبرت الإمارات موطنًا لـ 13 من هذه الشركات الناجحة، تليها مصر بثمانية ثم لبنان بخمسة. كما تمثل القائمة 18 جنسية مختلفة، حيث سيطر المصريون على القائمة بـ 11 مشاركات، يليهم لبنانيون بأربعة مشاركات.