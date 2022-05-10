دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقلب السوق قد يكون أمرًا جيدًا للمستثمرين على المدى الطويل، بحيث يسمح لهم بالتهرب من المخاطر عن طريق شراء الأسهم عند الارتفاعات والانخفاضات على حد سواء.

لكن أداء الأسواق المالية مؤخرًا جعل بعض المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن تصحيح محتمل، حيث يهبط السوق خلاله بنسبة 10٪ أو أكثر.

إذا كنت قلقًا بشأن استثماراتك، عليك اتباع الخطوات التالية:

1. اسحب المال الذي تحتاجه في المدى القصير خارج السوق

اسحب الأموال التي ستحتاجها في السنوات الخمس المقبلة (أو قبل ذلك) خارج سوق الأوراق المالية تمامًا.

إذا كنت متقاعدًا أو على وشك التقاعد وتخطط للاستفادة من أموالك لسداد مصاريفك اليومية، فكر بنقل ما يصل إلى عامين من نفقاتك خارج سوق الأوراق المالية.

2. التزم بخطتك الاستثمارية طويلة الأجل

إذا كنت مثلًا تضع المال جانبًا للتقاعد، أو لدراسة أولادك الجامعية، فلدى استثماراتك متسع من الوقت للتعافي من أي هبوط.

يُنصح دائما بأن يحتفظ المستثمرون على المدى الطويل بالجزء الأكبر من أموالهم في محفظة متنوعة مع تخصيص جزء كبير للأسهم، بسبب التقلبات والمخاطر قصيرة الأجل التي تسمح بتحقيق عوائد أعلى بمرور الوقت.

كلما استطعت أن تظل مستثمرًا في السوق، زاد الوقت المتاح لديك لتراكم مكاسب الاستثمار، مما يلغي تأثير تحركات السوق اليومية.

3. تأكد من أن لديك توقعات واقعية

حتى مع هبوط الأسواق في بداية الوباء تمتع المستثمرون بأداء قياسي في السنوات الأخيرة.

لكن توقع استمرار أداء استثماراتك كما كانت على مدار السنوات الثلاث الماضية ليس بالأمر الواقعي.