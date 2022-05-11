شركة تطلق صواريخ إلى الفضاء بطريقة غير اعتيادية.. شاهد كيف يحدث الأمر

هذا الفيديو الذي يسبب الدوار هو ما يمكن مشاهدته من صاروخ Spinlaunch أثناء انطلاقه إلى الفضاء تحت المداري، فالرحلة التجريبية، وهي المحاولة الثامنة من قبل الشركة منذ أكتوبر 2021، هي الأولى التي تتضمن كاميرا على الرحلة.

تأمل شركة الفضاء الناشئة في تطوير أنظمة إطلاق قليلة الكلفة بتقليل الوقود المستخدم، حيث يكسب الصاروخ طاقة حركية كافية للوصول إلى المدار بدوران الطرد المركزي بسرعات تفوق سرعة الصوت.

عند الوصول إلى السرعة المناسبة تشعل كميات قليلة من الوقود المحرك للاستمرار في رحلته إلى الفضاء.

وتسعى شركات ناشئة أخرى، مثل فيرجن أوربت وروكيت لاب وأسترا إلى تدشين أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء.